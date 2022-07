E’ morto lo scrittore Pietro Citati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E'all'età di 92 anni loe critico letterario. A dare la notizia è stata la Repubblica, di cui è stato una delle firme più importanti. Nato il 10 febbraio 1930 a Firenze da una nobile famiglia siciliana, trascorre l'infanzia e l'adolescenza a Torino. Nel 1942, durante la guerra, si trasferisce con la famiglia in Liguria. Si laurea nel 1951 in Lettere moderne all'Università di Pisa quale allievo della Scuola Normale Superiore. Incomincia la sua carriera di critico letterario collaborando a riviste come Il Punto – dove conosce Pasolini – L'approdo e Paragone.Dal 1954 al 1959 insegna italiano nelle scuole professionali di Frascati e della periferia di Roma. Negli anni Sessanta scrive per il quotidiano Il Giorno. Dal 1973 al 1988 è critico letterario del Corriere della Sera; ...