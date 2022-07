C'è anche Vecino: è nata la Lazio di Sarri (Di giovedì 28 luglio 2022) Giocatori, palleggiatori, corridori cari alla sua liturgia. Impostati e non, da costruire e perfezionare. Se scegli Sarri sposi la sua idea di gioco e anche il mercato dev'essere rivoluzionario. E' ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 luglio 2022) Giocatori, palleggiatori, corridori cari alla sua liturgia. Impostati e non, da costruire e perfezionare. Se sceglisposi la sua idea di gioco eil mercato dev'essere rivoluzionario. E' ...

AlfredoPedulla : #Lazio: #LuisAlberto vuole cambiare aria. #Ilic in attesa (priorità). E anche #Vecino - florenzioo : @smilodiegonte @Daddomilaz99 Quest’ultimo che hai citato non possono essere paragonati a Vecino. Io Mertens lo pren… - LALAZIOMIA : C'è anche Vecino: è nata la Lazio di Sarri - sportli26181512 : C'è anche Vecino: è nata la Lazio di Sarri: Sette acquisti l'anno scorso, sette quest'anno: la squadra biancocelest… - liidsss : Anche perché dormendo eviterei di dover leggere robe tipo “visite mediche per Vecino nel week-end” -