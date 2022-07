Carlotta Rossi | chi è la presunta figlia segreta di Bud Spencer

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022)ha dichiarato essere ladi Bude di aver chiesto l’esame del Dna e un risarcimento alla famiglia dell’attore “del danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita”. La donna ha 46 anni, è una producer e vive a Londra ma ora, a sei anni dalla morte dell’attore e sette anni dopo la scomparsa della madre, Giovanna Michelina, ha sentito il desiderio di uscire fuori, di fare il suo particolare coming out in merito alla vera identità del padre. Ha pubblicato anche un libro A metà, disponibile su Apple Books, in cui racconta la sua storia e il grande amore che ha legato i suoi genitori, oltre a parlare del suo padre biologico Budha deciso di ...