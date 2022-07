Albertini: “Milan, De Ketelaere colpo Scudetto. Può fare come Boban” (Di giovedì 28 luglio 2022) Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Charles De Ketelaere (e non solo) a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022) Demetrio, ex centrocampista del, ha parlato di Charles De(e non solo) a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

sportli26181512 : Albertini sul mercato: 'Milan in ritardo? I rossoneri hanno obiettivi precisi, serve tempo per raggiungerli': In me… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: #Albertini sicuro: «Il #Milan deve provare a prendere anche #Ziyech» - milansette : Albertini sul mercato: 'Milan in ritardo? I rossoneri hanno obiettivi precisi, serve tempo per raggiungerli'… - MilanNewsit : Albertini sul mercato: 'Milan in ritardo? I rossoneri hanno obiettivi precisi, serve tempo per raggiungerli' - ElBuitr64021431 : Albertini, da leggere tutto. -