AEW | Ecco i Trios Titles | verranno assegnati ad All Out

(Di giovedì 28 luglio 2022) Quella di All Out sarà ancora una notte storica. Infatti nella serata di ieri, durante Dynamite, il telecronista Excalibur ha annunciato che la AEW introdurrà i titolicon tanto dì assegnazione nel prossimo ppv. A breve ci sarà anche il torneo che coinvolgerà molti dei talenti della compagnia, con tanto di ritorno della Undisputed Elite nel corso del prossimo episodio. L’annuncio di Excalibur #AEW WorldChampionship Tournament is coming soon to AEW, the finals will be at #AEWAllOut Sunday, Sept. 4th LIVE on PPV! ? at Tune in NOW to #AEWDynamite Fight For The Fallen LIVE on TBS! pic.twitter.com/36sbfXhpLv— All Elite Wrestling (@AEW) July 28, 2022