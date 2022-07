Ucrana | Lituania inserisce patriarca Kirill in lista nera delle ' persone non grate'

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Vilnius, 27 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità lituane hanno incluso il, il massimo rappresentante della Chiesa ortodossa in Russia, nell'elenconon" per il suo sostegno all'invasione russa dell'Ucraina. Il ministero dell'Interno lituano ha pertanto vietato aldi Mosca di entrare nel paese per un periodo di cinque anni, secondo il portale di notizie lituano Delfi. Secondo il governo lituano, ilè "il più stretto alleato" del presidente russo Vladimir Putin e "uno dei più attivi sostenitori della guerra contro l'Ucraina", avendo più volte parlato a favore della guerra. Anche altre potenze internazionali, come il Canada e il Regno Unito, hanno aggiunto il ...

