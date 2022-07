The Gray Man, confermato il sequel con Ryan Gosling e uno spin-off (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’universo di The Gray Man si espande: in arrivo il sequel diretto ancora una volta dai fratelli Russo con Ryan Gosling che tornerà a vestire i panni di Sierra Six, più uno spin-off Dopo il grande successo di The Gray Man (qui la nostra recensione), il film diretto da Joe & Anthony Russo, con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas, disponibile su Netflix e film #1 nel weekend in ben 92 paesi dove è attivo il servizio, è ora ufficiale l’arrivo del sequel. È in fase di sviluppo il seguito di The Gray Man, diretto dai fratelli Russo, scritto dal co-sceneggiatore di The Gray Man Stephen McFeely, e prodotto dai Russo con Mike Larocca (AGBO), insieme a Joe Roth e Jeffrey Kirschenbaum (Roth Kirschenbaum ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’universo di TheMan si espande: in arrivo ildiretto ancora una volta dai fratelli Russo conche tornerà a vestire i panni di Sierra Six, più uno-off Dopo il grande successo di TheMan (qui la nostra recensione), il film diretto da Joe & Anthony Russo, con, Chris Evans, Ana De Armas, disponibile su Netflix e film #1 nel weekend in ben 92 paesi dove è attivo il servizio, è ora ufficiale l’arrivo del. È in fase di sviluppo il seguito di TheMan, diretto dai fratelli Russo, scritto dal co-sceneggiatore di TheMan Stephen McFeely, e prodotto dai Russo con Mike Larocca (AGBO), insieme a Joe Roth e Jeffrey Kirschenbaum (Roth Kirschenbaum ...

