Super Leao e primo squillo di Adli: un bel Milan vince 5 - 0 in Austria! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un pensiero terrorizza il campionato: che succederebbe se Rafa Leao diventasse più cattivo sotto porta? Il 17 rossonero contro il Wolfsberger ha giocato la prima partita da titolare dell'estate e l'ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un pensiero terrorizza il campionato: che succederebbe se Rafadiventasse più cattivo sotto porta? Il 17 rossonero contro il Wolfsberger ha giocato la prima partita da titolare dell'estate e l'ha ...

MrEbocklwtua : RT @giacomodiecitod: Uno strabiliante #Leao e un super in forma #Adli ci ricordano che quando si parla del #Milan si parla non solo dei Cam… - AJMorales8792 : RT @giacomodiecitod: Uno strabiliante #Leao e un super in forma #Adli ci ricordano che quando si parla del #Milan si parla non solo dei Cam… - serieB123 : Wolfsberger-Milan 0-5: super Leao e primo gol di Adli - Den96109848 : RT @giacomodiecitod: Uno strabiliante #Leao e un super in forma #Adli ci ricordano che quando si parla del #Milan si parla non solo dei Cam… - sportli26181512 : Super Leao e primo squillo di Adli: un bel Milan vince 5-0 in Austria!: Super Leao e primo squillo di Adli: un bel… -