Sempre più diffusa la cardioaspirina anti infarti e ictus Ma in un caso su tre fa danni: rischio emorragie interne (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ricorrere contro le aspirinette per scongiurare i rischi di infarto e di ictus può riservare brutte sorprese. Nel 30% dei casi più danni che benefici Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ricorrere contro le aspirinette per scongiurare i rischi di infarto e dipuò riservare brutte sorprese. Nel 30% dei casi piùche benefici Segui su affaritaliani.it

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle dei #PopoliIndigeni, sono venuto pellegrino anche per dirvi quanto siete preziosi per me e… - fattoquotidiano : È sempre più isolato, Matteo Renzi. Da una parte ha Letta, non intenzionato ad accoglierlo nella grande coalizione… - DiMarzio : #Calciomercato #Bundesliga | Il @FCBayern ha ufficializzato l'acquisto di Mathys #Tel, giovane attaccante classe 20… - anna_boggero : RT @laura_ceruti: Noi ci siamo @matteorenzi ci prendono in giro, dicono che siamo quattro gatti, però stranamente dove c'è da riunirci, rie… - __EternityBB : @Chiaranotte1 boh io non ho letto commenti 'negativi' in giro. vabè comunque si sa che il prezzo dei viaggi di grup… -