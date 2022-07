Palermo, UFFICIALE: dall'Atalanta arriva Elia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giornata movimentata in casa Palermo; i rosanero hanno infatti ingaggiato dall'Atalanta Salvatore Elia. L'esterno, classe 1999 arriva... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giornata movimentata in casa; i rosanero hanno infatti ingaggiatoSalvatore. L'esterno, classe 1999...

sportli26181512 : Palermo, UFFICIALE: dall'Atalanta arriva Elia: Giornata movimentata in casa Palermo; i rosanero hanno infatti ingag… - ILOVEPACALCIO : Palermo, UFFICIALE: depositato il contratto di Elia - Ilovepalermocalcio - basketinside360 : SERIE B UFFICIALE - Green Basket Palermo ingaggia Masciarelli - - lacittanews : PALERMO - Grande tensione in queste ore in casa Palermo. Si sarebbero dimessi, infatti, sia l'allenatore Baldini ch… - palermo24h : Catania calcio, e formale il sodalizio di Pelligra può ripartire in forma ufficiale dalla Serie D -