Non è giusto chiedersi se l'occidente sia stanco della guerra (Di mercoledì 27 luglio 2022) Zaporizhia, dal nostro inviato. Gli osservatori si chiedono se il mondo, e in particolare l’“occidente collettivo”, nel cui patrocinio l’Ucraina confida, non ne abbia già abbastanza. Sia “stanco” della guerra ucraina, e dei costi che importa in paesi, dopotutto, stranieri e incolpevoli di tutto. L’occidente, basta levargli la maiuscola e siamo noi. Noi dunque. Prima non abbiamo creduto che alla guerra si sarebbe arrivati. Non è nella nostra indole. Cioè: non è che non sia nella nostra indole il desiderio di non fare la guerra, gran bella cosa, e condivisa dagli ucraini. Non è nella nostra indole ammettere che altri la vogliano fare, ciò che ci differenzia dagli ucraini, e dai polacchi e i moldavi, e i baltici, e perfino, a sorpresa, dai finlandesi e dagli svedesi, e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Zaporizhia, dal nostro inviato. Gli osservatori si chiedono se il mondo, e in particolare l’“collettivo”, nel cui patrocinio l’Ucraina confida, non ne abbia già abbastanza. Sia “ucraina, e dei costi che importa in paesi, dopotutto, stranieri e incolpevoli di tutto. L’, basta levargli la maiuscola e siamo noi. Noi dunque. Prima non abbiamo creduto che allasi sarebbe arrivati. Non è nella nostra indole. Cioè: non è che non sia nella nostra indole il desiderio di non fare la, gran bella cosa, e condivisa dagli ucraini. Non è nella nostra indole ammettere che altri la vogliano fare, ciò che ci differenzia dagli ucraini, e dai polacchi e i moldavi, e i baltici, e perfino, a sorpresa, dai finlandesi e dagli svedesi, e ...

