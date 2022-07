Napoli, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo un buon campionato, chiuso in terza posizione e con la qualificazione alla Champions League, il Napoli è pronto a ripartire. La stagione partirà la seconda settimana di luglio quando gli azzurri si ritroveranno a Dimaro per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Ancora non definite le amichevoli estive che dovranno affrontare i campani. In aggiornamento Giovedì 14 luglio Ore 18.00, Napoli-Anaune Domenica 17 luglio orario da definire, Napoli-Perugia Mercoledì 27 Luglio Ore 20.30, Napoli-Adana Demirspor Kulübü Domenica 31 luglio Ore 20.30, Napoli-Maiorca Mercoledì 3 agosto Ore 20.30, Napoli-Girona Sabato 6 agosto Ore 20.30, Napoli-RCD Espanyol SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo un buon campionato, chiuso in terza posizione e con la qualificazione alla Champions League, ilè pronto a ripartire. La stagione partirà la seconda settimana di luglio quando gli azzurri si ritroveranno a Dimaro per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Ancora non definite leche dovranno affrontare i campani. In aggiornamento Giovedì 14 luglio Ore 18.00,-Anaune Domenica 17 luglioo da definire,-Perugia Mercoledì 27 Luglio Ore 20.30,-Adana Demirspor Kulübü Domenica 31 luglio Ore 20.30,-Maiorca Mercoledì 3 agosto Ore 20.30,-Girona Sabato 6 agosto Ore 20.30,-RCD Espanyol SportFace.

GaetanoGorgoni : #basket La nuova stagione sportiva per la Happy Casa Brindisi inizierà in trasferta domenica 2 ottobre in casa dell… - corriereveneto : Basket, il calendario delle venete: per Umana e Nutribullet subito gli ex Stone e Menetti. Tezenis, via a Napoli - FrancescoLivo_ : RT @bologna_sport: La prima in casa sarà contro Trieste il 9 ottobre #VirtusBologna - bologna_sport : La prima in casa sarà contro Trieste il 9 ottobre #VirtusBologna - Luxgraph : Derthona Basket: il calendario della regular season dei Leoni -