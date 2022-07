La fanfaronesca distopia russa raccontata dal figlio di uno scrittore deportato nei gulag

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Una mattina, alcuni uomini di stato iniziano a perquisire l‘appartamento di Sinjavskij e di sua moglie. Si immergono nella ricerca affannosa di carte, giornali, manoscritti e libri, sfilano uno a uno i volumi della mastodontica libreria che copre un‘intera parete della stanza. Il loro obiettivo è stanare uno studioso noto con lo pseudonimo di Abram Terc, che ha pubblicato clandestinamente alcuni articoli sulla rivista francese “Esprit”, nei quali condanna, attraverso azzardi metaforici e raffinati giochi linguistici, le contraddizioni della politica. Sono anni che i servizi segreti tentano di risalire alla sua identità, si sono dedicati a un lavoro certosino, pedissequo, e così, adesso che hanno una pista, non possono ignorare nemmeno un dettaglio: in poche ore, accatastano in un angolo tutti i testi vagamente, lontanamente sovversivi che trovano tra gli ...