(Di mercoledì 27 luglio 2022) - Brutta avventura per dueallae-, stamani, 27 luglio 2022, poco dopo l'alba,. Sono staticone spray urticante L'articolo proviene daPost.

Un brutto buon giorno, per due malcapitati tecnici della manutenzione delle ebike a noleggio, stamattina al parco delle Cascine, dove si ...Ecco il testo della lettera che Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal (segreterie fiorentine, Rsa e Rls) hanno inviato ieri al sindaco di Firenze Dario Nardella, al prefetto Valerio Valenti, all'assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli e all'azienda: "Ormai da tempo la disastrosa irregolarità del servizio crea malumore tra l'... Firenze: aggrediti alle Cascine con pugni e calci due addetti a manutenzione e-bike - Brutta avventura per due addetti alla manutenzione e-bike, stamani, 27 luglio 2022, poco dopo l'alba, alle Cascine. Sono stati aggrediti con pugni, calci e spray urticante ...Hanno trovato due malintenzionati sui loro furgoni ed è nata una colluttazione: i due sono stati picchiati e colpiti con spray al peperoncino ...