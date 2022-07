Emissioni in atmosfera, sequestrato cantiere nel Napoletano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Mancanza di autorizzazione all’emissione in atmosfera: sequestrato un cantiere nautico nel Napoletano. È accaduto a Torre Annunziata, dove i carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli, insieme ai Noe di Napoli e Salerno, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo. Le indagini, condotte dai Noe di Napoli con la collaborazione tecnica dell’Arpac e il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di accertare che l’attività del cantiere nautico Fervit srl si sarebbe svolta in assenza del titolo autorizzativo alle Emissioni in atmosfera. Il sequestro preventivo, stando a quanto appurato dal gip di Torre Annunziata, si è reso necessario per evitare l’ulteriore compromissione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Mancanza di autorizzazione all’emissione inunnautico nel. È accaduto a Torre Annunziata, dove i carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli, insieme ai Noe di Napoli e Salerno, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo. Le indagini, condotte dai Noe di Napoli con la collaborazione tecnica dell’Arpac e il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di accertare che l’attività delnautico Fervit srl si sarebbe svolta in assenza del titolo autorizzativo allein. Il sequestro preventivo, stando a quanto appurato dal gip di Torre Annunziata, si è reso necessario per evitare l’ulteriore compromissione ...

