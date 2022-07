Covid arriva in Micronesia, oltre 1000 contagi in primo focolaio (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono ormai più di mille i casi di contagio del primo focolaio da Covid-19 che abbia colpito la Micronesia, lo stato insulare dell’Oceania considerato l’ultimo al mondo con più di 100mila abitanti ad essere raggiunto dalla pandemia. Nei due anni e mezzo seguiti alla prima diffusione del Coronavirus nel mondo, la Micronesia – che conta 4 stati federati, Yap, Chuuk, Pohnpei e Kosrae. – era riuscita ad evitare il virus in parte grazie alla sua posizione di isolamento geografico, in parte grazie ai controlli alle frontiere. Ora i contagi sono in rapido aumento con un totale di 1.261 casi segnalati lunedì. Otto persone sono state ricoverate in ospedale e un anziano è morto per le conseguenze del virus. Diversi esponenti politici e alti funzionari hanno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono ormai più di mille i casi dio delda-19 che abbia colpito la, lo stato insulare dell’Oceania considerato l’ultimo al mondo con più di 100mila abitanti ad essere raggiunto dalla pandemia. Nei due anni e mezzo seguiti alla prima diffusione del Coronavirus nel mondo, la– che conta 4 stati federati, Yap, Chuuk, Pohnpei e Kosrae. – era riuscita ad evitare il virus in parte grazie alla sua posizione di isolamento geografico, in parte grazie ai controlli alle frontiere. Ora isono in rapido aumento con un totale di 1.261 casi segnalati lunedì. Otto persone sono state ricoverate in ospedale e un anziano è morto per le conseguenze del virus. Diversi esponenti politici e alti funzionari hanno ...

