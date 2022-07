Valerio Scanu, dopo il grande dolore la più grande delle soddisfazioni: "A chi ha sempre creduto in me" (Di martedì 26 luglio 2022) Valerio Scanu sorprende tutti e condivide sui social un evento lieto che lo riguarda. Il cantante insegue da tempo questo obiettivo e, finalmente, è riuscito a raggiungerlo. Valerio Scanu raggiunge un traguardo importante e lo condivide con tutti, fans e amici. Il cantante diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi ed alla vittoria al Festival di Sanremo 2010 ha raggiunto un altro traguardo importante. dopo il lieto evento ha poi postato le foto del suo giorno più bello su Instagram e Facebook. Per l’occasione sfoggiava un elegante completo grigio chiaro. Molti sono stati i rappresentanti del mondo dello spettacolo che si sono congratulati con lui. Valerio Scanu: qual è il nuovo traguardo raggiunto dal cantante? dopo aver fatto l’amore in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 26 luglio 2022)sorprende tutti e condivide sui social un evento lieto che lo riguarda. Il cantante insegue da tempo questo obiettivo e, finalmente, è riuscito a raggiungerlo.raggiunge un traguardo importante e lo condivide con tutti, fans e amici. Il cantante diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi ed alla vittoria al Festival di Sanremo 2010 ha raggiunto un altro traguardo importante.il lieto evento ha poi postato le foto del suo giorno più bello su Instagram e Facebook. Per l’occasione sfoggiava un elegante completo grigio chiaro. Molti sono stati i rappresentanti del mondo dello spettacolo che si sono congratulati con lui.: qual è il nuovo traguardo raggiunto dal cantante?aver fatto l’amore in ...

anomis_anomis70 : Valerio Scanu si è laureato Per festeggiare il lieto giorno, con tanto di 110 e lode, ha condiviso su Instagram una… - Tutto__fvesco : @anomis_anomis70 @Valerio_Scanu Capirai, alla telematica dove l'esame di diritto privato prevede la modalità a croc… - anomis_anomis70 : Oggi Scanu ha potuto indossare la corona d’aloro l' ex concorrente di Amici si è laureato con il massimo dei voti… - launizzo : RT @anomis_anomis70: Immensamente orgogliosi di te?? @Valerio_Scanu?? 110 E LODE sei nato per eccellere non perché ti viene regalato ma per… - launizzo : RT @EmyScanu: Congratulazioni al mio cantante del cuore @Valerio_Scanu per la #laurea in giudisprudenza con 110 e lode auguri quando ti pr… -