Un modello di sviluppo e il sacrificio del ceto medio. E ora senza Draghi? (Di martedì 26 luglio 2022) L’Italia è come un esercito senza retrovie. Ha un tridente d’attacco (incursori, marines, lagunari) straordinario. Le consente, con azioni rapide ed improvvise, di conquistare le cime delle colline. Ma difficili da mantenerle, nel caso delle inevitabili controffensive. Lo si vede chiaramente negli ultimi dati del Bollettino economico della Banca d’Italia, che hanno un valore cognitivo importante. Ma che devono essere tenuti presenti anche da un punto di vista politico, per scrutare gli umori più profondi di un elettorato chiamato presto alle urne. Quel che emerge dalle dinamiche più recenti (soprattutto dal 2014) è la ritrovata centralità del mercato internazionale. Nel 2021 circa un terzo del Prodotto interno lordo era legato all’andamento delle esportazioni. Che hanno trainato l’intera economia. Il vantaggio italiano è stato dato soprattutto dallo “scambio ineguale”. ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) L’Italia è come un esercitoretrovie. Ha un tridente d’attacco (incursori, marines, lagunari) straordinario. Le consente, con azioni rapide ed improvvise, di conquistare le cime delle colline. Ma difficili da mantenerle, nel caso delle inevitabili controffensive. Lo si vede chiaramente negli ultimi dati del Bollettino economico della Banca d’Italia, che hanno un valore cognitivo importante. Ma che devono essere tenuti presenti anche da un punto di vista politico, per scrutare gli umori più profondi di un elettorato chiamato presto alle urne. Quel che emerge dalle dinamiche più recenti (soprattutto dal 2014) è la ritrovata centralità del mercato internazionale. Nel 2021 circa un terzo del Prodotto interno lordo era legato all’andamento delle esportazioni. Che hanno trainato l’intera economia. Il vantaggio italiano è stato dato soprattutto dallo “scambio ineguale”. ...

tormentony : RT @Newsinunclick: Successo della II edizione del workshop 'Puglia, a way of life' che si è svolto alla Stampa Estera di RomaLa Regione pun… - PecoraroScanio : RT @EdTroiano: Cittadinanza Onoraria a @PecoraroScanio per il 'costante impegno per un nuovo modello di sviluppo per il Sud' Complimenti da… - paoloigna1 : RT @EdTroiano: Cittadinanza Onoraria a @PecoraroScanio per il 'costante impegno per un nuovo modello di sviluppo per il Sud' Complimenti da… - EdTroiano : Cittadinanza Onoraria a @PecoraroScanio per il 'costante impegno per un nuovo modello di sviluppo per il Sud' Compl… - riviera24 : Summer School, Toti: «Impegno e responsabilità parole chiave del modello Liguria e per sviluppo sostenibile del pae… -