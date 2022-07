La truffa del Pantheon…

Leggi su butac

(Di martedì 26 luglio 2022) L’articolo che state per leggere andrebbe scritto prima di tutto in lingua inglese, ma anche in altre, e soprattutto andrebbe scritto in una lingua comprensibile a chi amministra la città eterna. No, oggi non abbiamo una bufala da sbufalare, purtroppo oggi parliamo di unaai danni dei turisti in visita a Roma, e ne parliamo perché secondo noi c’è decisamente qualcosa che non va nel nostro Paese. Il 15 luglio 2022 su Fanpage appare un articolo dal titolo: Come funziona ladei bagarini al Pantheon: l’ingresso è gratis, ma vendono le prenotazioni Comincio a leggerlo, incuriosito, ma fin da subito mi rendo conto che racconta una notizia vecchia, che conoscevo bene. Come spiega Fanpage: Fanpage.it ha documentato con una telecamera nascosta cosa succede davanti al Pantheon ogni weekend: i bagarini adescano i turisti senza biglietto per proporre ...