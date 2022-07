'Caldo, tagli e turni massacranti in ospedale' - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 26 luglio 2022) Lavori a Cisanello (foto Del Punta/Valtriani) tagli e sanità, la riflessione di Cobas Pisa. "Dopo l'ennesimo contratto bidone, dopo la decisione della regione Toscana di bloccare 30 milioni di euro ... Leggi su lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) Lavori a Cisanello (foto Del Punta/Valtriani)e sanità, la riflessione di Cobas Pisa. "Dopo l'ennesimo contratto bidone, dopo la decisione della regione Toscana di bloccare 30 milioni di euro ...

GioiaStefani : @melamarlene Momenti indelebili di vita familiare in compagnia di mia nonna. Nonostante la sveglia presto, la stanc… - Sercit1 : RT @73deva73: Cecina, in reparto fa troppo caldo: “Portatevi un ventilatore da casa” - la Repubblica. I tagli alla sanità? Un piccolo ma no… - 73deva73 : Cecina, in reparto fa troppo caldo: “Portatevi un ventilatore da casa” - la Repubblica. I tagli alla sanità? Un pic… - bobdvc : @ardigiorgio @paolobertolucci Alleati con tagli , ritagli , frattaglie, gente rivomitata, pure uno che è morto da p… - Serra_nda : Ho acceso il ventilatore al soffitto alla massima velocità nonostante abbia paura che si stacchi e mi tagli in due… -