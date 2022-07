Caldo record ha le ore contate, in arrivo temporali soprattutto al Nord (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Caldo record che ha stretto l’Italia nella sua morsa ha le ore contate, quanto meno su alcune regioni. Infatti “l’anticiclone africano Apocalisse4800 inizia ad accusare dei colpi provenienti dal Nord Europa. Innanzitutto – ricorda il sito www.iLMeteo.it – il nome dell’anticiclone non è stato dato a caso: infatti, il 4800 sta ad indicare l’inusuale quota che ha raggiunto negli ultimi giorni lo zero termico, cioè la quota alla quale si registrano temperature di 0°C nella libera atmosfera, mai così alta. Ciò significa che pure sulla vetta più alta d’Europa, sulla cima del Monte Bianco (a 4809 metri) il ghiaccio si fonde; trattandosi di picco dell’arco alpino dunque, va da sé che tutte le Alpi sono a rischio di fusione dei ghiacci”. Cosa succederà a partire proprio da oggi? Ce lo dice Lorenzo Tedici, ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilche ha stretto l’Italia nella sua morsa ha le ore, quanto meno su alcune regioni. Infatti “l’anticiclone africano Apocalisse4800 inizia ad accusare dei colpi provenienti dalEuropa. Innanzitutto – ricorda il sito www.iLMeteo.it – il nome dell’anticiclone non è stato dato a caso: infatti, il 4800 sta ad indicare l’inusuale quota che ha raggiunto negli ultimi giorni lo zero termico, cioè la quota alla quale si registrano temperature di 0°C nella libera atmosfera, mai così alta. Ciò significa che pure sulla vetta più alta d’Europa, sulla cima del Monte Bianco (a 4809 metri) il ghiaccio si fonde; trattandosi di picco dell’arco alpino dunque, va da sé che tutte le Alpi sono a rischio di fusione dei ghiacci”. Cosa succederà a partire proprio da oggi? Ce lo dice Lorenzo Tedici, ...

