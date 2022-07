Calciomercato Sampdoria, respinta la corte di Pisa e Sassuolo (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: De Luca potrebbe restare in forza ai blucerchiati, nonostante piaccia sia al Sassuolo che al Pisa Il futuro di Manuel De Luca potrebbe essere alla Sampdoria. L’attaccante ex Chievo, reduce dal prestito al Perugia, ha convinto il tecnico Marco Giampaolo nel corso del ritiro estivo a Ponte di Legno. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la società blucerchiata ha fatto sapere a Pisa e Sassuolo di non voler cedere De Luca, almeno per il momento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022): De Luca potrebbe restare in forza ai blucerchiati, nonostante piaccia sia alche alIl futuro di Manuel De Luca potrebbe essere alla. L’attaccante ex Chievo, reduce dal prestito al Perugia, ha convinto il tecnico Marco Giampaolo nel corso del ritiro estivo a Ponte di Legno. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la società blucerchiata ha fatto sapere adi non voler cedere De Luca, almeno per il momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

