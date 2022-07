Un altro domani anticipazioni 26 e 27 luglio 2022, Julia in mutande travolge il web (Di lunedì 25 luglio 2022) Nelle puntate di Un altro domani trasmesse il 26 e 27 luglio 2022 Julia trova difficile riavviare l’attività che un tempo era di sua nonna Carmen, in quanto gli ordini sono davvero pochi. A causa di qualche discussione in merito finisce per litigare con Tirso. Ad un certo punto la CruzLou scopre che la sua notte brava dov’è stata ripresa in mutande è diventato un video virale sul web, che però sembra dare i suoi frutti. La giovane infatti si fa conoscere così proprio da tutti. Gli episodi saranno trasmessi alle ore 14:45 su Canale 5. Amici 22, come hanno reagito Veronica Peparini e Anna Pettinelli all’allontanamento? Solo in queste ore è stato reso noto quello che si mormorava da tempo, ovvero che le ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 luglio 2022) Nelle puntate di Untrasmesse il 26 e 27trova difficile riavviare l’attività che un tempo era di sua nonna Carmen, in quanto gli ordini sono davvero pochi. A causa di qualche discussione in merito finisce per litigare con Tirso. Ad un certo punto la CruzLou scopre che la sua notte brava dov’è stata ripresa inè diventato un video virale sul web, che però sembra dare i suoi frutti. La giovane infatti si fa conoscere così proprio da tutti. Gli episodi saranno trasmessi alle ore 14:45 su Canale 5. Amici 22, come hanno reagito Veronica Peparini e Anna Pettinelli all’allontanamento? Solo in queste ore è stato reso noto quello che si mormorava da tempo, ovvero che le ...

teo_acm : RT @Zoroback_023: Se quello che dice Moretto,uno dei pochi secondo me affidabili,è vero e il Milan domani alza l’offerta al Bruges, noi avr… - friggio1983 : RT @Zoroback_023: Se quello che dice Moretto,uno dei pochi secondo me affidabili,è vero e il Milan domani alza l’offerta al Bruges, noi avr… - Zoroback_023 : Se quello che dice Moretto,uno dei pochi secondo me affidabili,è vero e il Milan domani alza l’offerta al Bruges, n… - fafio6 : @PrincipessaZel1 @GiorgiaMeloni decidessi io, abolirei il reato di apologia domani stesso. La mia non é una visione… - napoliforever89 : Ma come mai la soap terra amara è stata anticipata di un ora e invece l'altra soap un altro domani invece spostata… -