Udinese, Samardzic: 'Era importante chiudere il ritiro con una vittoria' (Di lunedì 25 luglio 2022) Lazar Samardzic, in gol nella vittoria dell'Udinese in amichevole contro il Pafos, ha parlato dopo il match: “Era l’ultima pa... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Lazar, in gol nelladell'in amichevole contro il Pafos, ha parlato dopo il match: “Era l’ultima pa...

sportli26181512 : Udinese, Samardzic: 'Era importante chiudere il ritiro con una vittoria': Lazar Samardzic, in gol nella vittoria de… - DAZN_IT : Accade tutto in un minuto ?? Prima Samardzic, poi Success: i ?? superano il Pafos in amichevole #Udinese #DAZN - UdineseTV : Udinese-Pafos, Samardzic: “Felice per oggi. Siamo stati bravi” - - sportli26181512 : #Udinese-#Pafos 2-1: vittoria in rimonta per gli uomini di Sottil: Nel finale Samardzic e Success ribaltano la sfid… - FantaStrego : Finalmente in campo Samardzic ieri nell'Udinese. Subito assist. Questo se gioca per il fantacalcio è ottimo -