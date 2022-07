Trofeo Kinder Joy of Moving, conclusa la seconda giornata di prove (Di luned√¨ 25 luglio 2022) Condizioni meteo ottimali ed un vento fresco da nord hanno accompagnato la seconda giornata a Marina di Ravenna per la quarta tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving della classe Optimist. Svolte ben tre prove per tutte le quattro batterie nelle quali si divide l‚Äôimponente flotta di 450 atleti, per un totale di 12 gare singole portate a termine dal Comitato presieduto da Domenico Guidotti. Al via la Gold Fleet per la quarta tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving Nelle prime due prove un vento tra gli 8 e i 10 nodi, che sono poi aumentati nel terzo ciclo di regate fino a 12-13.¬†Nella Divisione A balza fa un salto in avanti¬†Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino), ieri in terza posizione, grazie a un 4¬į, un 2¬į e un 1¬į ... Leggi su nonsolonautica (Di luned√¨ 25 luglio 2022) Condizioni meteo ottimali ed un vento fresco da nord hanno accompagnato laa Marina di Ravenna per la quarta tappa delJoy ofdella classe Optimist. Svolte ben treper tutte le quattro batterie nelle quali si divide l‚Äôimponente flotta di 450 atleti, per un totale di 12 gare singole portate a termine dal Comitato presieduto da Domenico Guidotti. Al via la Gold Fleet per la quarta tappa delJoy ofNelle prime dueun vento tra gli 8 e i 10 nodi, che sono poi aumentati nel terzo ciclo di regate fino a 12-13.¬†Nella Divisione A balza fa un salto in avanti¬†Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino), ieri in terza posizione, grazie a un 4¬į, un 2¬į e un 1¬į ...

