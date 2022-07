Stasera in TV 25 luglio 2022: Mia e il leone bianco e Zelig (Di lunedì 25 luglio 2022) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 25 luglio 2022 offrono programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e serie. Cosa guardare Stasera in tv? Ecco la programmazione completa. Programmi in tv questa sera 25 luglio 2022 La programmazione serale di lunedì 25 luglio 2022 è ampia. Dalla pellicola Mia e il leone bianco su Rai1 alle 21:25 alla replica di Zelig, programma comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, su Canale 5 alle 21:20. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma degni di nota, come la pellicola Gambit su Twenty Seven alle 21:10 oppure Paradiso amaro su La5 alle 21:10. In alternativa, c'è il programma Report su Rai3 alle 21:20 oppure Zona Bianca su Rete 4 alle 21:20. ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 25 luglio 2022) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 25offrono programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e serie. Cosa guardarein tv? Ecco la programmazione completa. Programmi in tv questa sera 25La programmazione serale di lunedì 25è ampia. Dalla pellicola Mia e ilsu Rai1 alle 21:25 alla replica di, programma comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, su Canale 5 alle 21:20. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma degni di nota, come la pellicola Gambit su Twenty Seven alle 21:10 oppure Paradiso amaro su La5 alle 21:10. In alternativa, c'è il programma Report su Rai3 alle 21:20 oppure Zona Bianca su Rete 4 alle 21:20. ...

teatrolafenice : ?? Quando a Venezia finì la peste nel luglio 1577, ci si promise per l'eternità un voto di luce contro l'oscurità d… - RaiCultura : #RaiCultura rende omaggio a Luca #Serianni riproponendo sei “Lezioni sulla Divina Commedia” stasera #21luglio e poi… - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 24 Luglio 2022 - oliviamelonhye : stasera vado proprio a dormire una meraviglia i svt che si divertono 29 luglio mv di ready for love delle balckpink… - ehifevds : #ultimostadi2023 DOPPIETTA ALL’OLIMPICO+17 LUGLIO PER FESTEGGIARE IL MIO COMPLEANNO CIAONEEE DOPO STASERA LE VOGLIO FARE TUTTEEEE -