Stalking e minacce a Michelle Hunziker: indagato 22enne, rischia il processo (Di lunedì 25 luglio 2022) L’inchiesta che lo vede indagato per minacce e Stalking nei confronti di Michelle Hunziker si è conclusa dopo gli accertamenti informatici e a breve potrebbe esserci una richiesta di rinvio a giudizio. Sotto la lente della procura è finito un 22enne di Bologna che alla showgirl avrebbe mandato diversi messaggi con minacce a sfondo sessuale e sessista con l’aggravante, agli occhi dello stalker, che la Hunziker si sia spesso impegnata a denunciare pubblicamente fatti del genere a danno di altre donne. Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022) L’inchiesta che lo vedepernei confronti disi è conclusa dopo gli accertamenti informatici e a breve potrebbe esserci una richiesta di rinvio a giudizio. Sotto la lente della procura è finito undi Bologna che alla showgirl avrebbe mandato diversi messaggi cona sfondo sessuale e sessista con l’aggravante, agli occhi dello stalker, che lasi sia spesso impegnata a denunciare pubblicamente fatti del genere a danno di altre donne.

