Sparatoria tra gang rivali nel parco | morti e feriti I video choc

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora unanegli Stati Uniti, destinata ad alimentare il dibattito sulla vendita e la circolazione delle armi nel Paese. I fatti sono avvenuti a Peck Parck,pubblico di Los Angeles dove era in corso una manifestazione automobilistica. I primi bilanci delle autorità della città californiani parlano di tree sei. Il capitano della polizia, Kelly Muniz, ha detto ai giornalisti che al momento dellacirca 500 persone erano presenti nelper l'evento automobilistico collegato a un concessionario della zona. Secondo Muniz, l'incidente è nato da "una disputa tra due parti" e non è chiaro quante persone abbiano aperto il fuoco. Il network Fox riporta che l'aggressore è stato bloccato e ora sotto la custodia della polizia. Stando alle prime ...

