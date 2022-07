(Di lunedì 25 luglio 2022) La decisione è irrevocabile. Nicolascende in campo nella campagna elettorale nazionale perché «il centrodestra non c'è più: c'è la destra. E solo con il Pd si può fermare il loro progetto - ha scritto sui social il governatore del- Lavoro, scuola, semplificazioni, lotta alle disuguaglianze: ora, come abbiamo fatto con la pandemia, noi vicino alle persone». Uno slogan già pronto per la sua candidatura alla Camera dei Deputati probabilmente nel "blindadissimo"Collegio1, un passo del resto atteso se non addrittura scontato per il presidente della Regione che, al secondo mandato, non è più ricandidabile. Ildel partito, infatti, è tutt' altro, ovvero sui tempi dellediche i suoi fedelissimi le indicano nel 24 agosto, giorno ...

tempoweb : Pressing su #Zingaretti per ritardare le dimissioni, il rebus del voto nel #Lazio #elezioni #elezionianticipate… -

ilmattino.it

Se però da Nicola- che guiderà il Lazio fino ad inizio 2023 - la risposta sarebbe stata positiva, sia dal pugliese Michele Emiliano che dagli altri eletti nel 2020 (Stefano Bonaccini in ...La grande menzogna della sinistra per far perdere Meloni: "Mattarella non la farà mai..." È in atto unaffinchésegua alcuni esempi di suoi omologhi in passato, come Roberto ... Letta, pressing sui sindaci: «Candidatevi nelle città». Calenda apre ai dem. Pd al voto col nome “democratici La decisione è irrevocabile. Nicola Zingaretti scende in campo nella campagna elettorale nazionale perché «il centrodestra non ...«Scenda in campo il partito dei sindaci». Enrico Letta schiaccia sull’acceleratore. E in vista della direzione nazionale convocata per domani prepara le mosse ...