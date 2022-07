Possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate: a rischio 78 gigabyte di dati (Di lunedì 25 luglio 2022) A compiere il cyber attacco sarebbe stato il gruppo di pirati LockBit i quali hanno dato un ultimatum di 5 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 luglio 2022) A compiere il cybersarebbe stato il gruppo di pirati LockBit i quali hanno dato un ultimatum di 5 ...

Agenzia_Ansa : Accertamenti su un possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate. Indagini per verificare se sono stati rubati… - RaiNews : Taiwan sarà la nuova Ucraina? 'La Cina sta spostando equipaggiamenti militari nel sud, in vista di un possibile att… - Angela_Inca : RT @Agenzia_Ansa: Accertamenti su un possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate. Indagini per verificare se sono stati rubati 78 gg… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: Accertamenti su un possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate. Indagini per verificare se sono stati rubati 78 gg… - crispadafora : RT @SkyTG24: Possibile attacco hacker all'Agenzia delle Entrate: aperta indagine -