“Nella Casa con la mamma”. GF Vip 7, questa è davvero bella per Signorini e pubblico (Di lunedì 25 luglio 2022) Lei aveva già lasciato un indelebile segno al Grande Fratello 11, grazie alla sua energica simpatica dal tocco che solo la Capitale può regalare. L’anno seguente, aveva divertito gli spettatori partecipando a L’isola dei famosi e, dieci anni dopo, Guendalina Tavassi è ritornata in Honduras con il fratello Edoardo Tavassi. Una scoperta anche lui, la sua comicità ha conquistato il pubblico e perciò non sarebbe male vederli al GF Vip 7 di Alfonso Signorini. Non solo il duo di fratelli romani, la proposta prevederebbe anche Emanuela Fuin, loro mamma con un passato nel mondo della televisione e della pubblicità, all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Loro tre, già in rete, hanno un grande stuolo di ammiratori che ridono a crepapelle ogni qual volta appaiono insieme sui social. Trio dall’irresistibile simpatia. Riusciremo a ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 25 luglio 2022) Lei aveva già lasciato un indelebile segno al Grande Fratello 11, grazie alla sua energica simpatica dal tocco che solo la Capitale può regalare. L’anno seguente, aveva divertito gli spettatori partecipando a L’isola dei famosi e, dieci anni dopo, Guendalina Tavassi è ritornata in Honduras con il fratello Edoardo Tavassi. Una scoperta anche lui, la sua comicità ha conquistato ile perciò non sarebbe male vederli al GF Vip 7 di Alfonso. Non solo il duo di fratelli romani, la proposta prevederebbe anche Emanuela Fuin, lorocon un passato nel mondo della televisione e della pubblicità, all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Loro tre, già in rete, hanno un grande stuolo di ammiratori che ridono a crepapelle ogni qual volta appaiono insieme sui social. Trio dall’irresistibile simpatia. Riusciremo a ...

