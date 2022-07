Le seconde case si riempiono, paesi in crisi idrica: «Stop agli sprechi o saranno multe» (Di lunedì 25 luglio 2022) Emergenza Le valli si sono riempite di turisti e villeggianti: aumento elevato dei consumi d’acqua. I sindaci: controlli costanti alle fonti e sanzioni. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 luglio 2022) Emergenza Le valli si sono riempite di turisti e villeggianti: aumento elevato dei consumi d’acqua. I sindaci: controlli costanti alle fonti e sanzioni.

ChicoCayetano : RT @BiondoNik: Bonus per fighetti, per proprietari di seconde e terze case con ampia liquidità, sconti fiscali a multinazionali. Questa è… - aldobasaglia : RT @BiondoNik: Bonus per fighetti, per proprietari di seconde e terze case con ampia liquidità, sconti fiscali a multinazionali. Questa è… - AltriLuca : RT @BiondoNik: Bonus per fighetti, per proprietari di seconde e terze case con ampia liquidità, sconti fiscali a multinazionali. Questa è… - smilypapiking : RT @BiondoNik: Bonus per fighetti, per proprietari di seconde e terze case con ampia liquidità, sconti fiscali a multinazionali. Questa è… - AngeliPaolo : RT @BiondoNik: Bonus per fighetti, per proprietari di seconde e terze case con ampia liquidità, sconti fiscali a multinazionali. Questa è… -