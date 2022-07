Le prime esecuzioni di condanne a morte in Myanmar in oltre trent’anni (Di lunedì 25 luglio 2022) Le ha realizzate e annunciate il regime militare al potere nel paese, a essere uccisi sono stati quattro attivisti per la democrazia Leggi su ilpost (Di lunedì 25 luglio 2022) Le ha realizzate e annunciate il regime militare al potere nel paese, a essere uccisi sono stati quattro attivisti per la democrazia

