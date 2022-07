Inter- Bastoni, Gazzetta: “Dobbiamo stare attenti, ma la squadra è cresciuta” (Di lunedì 25 luglio 2022) Inter- Bastoni, CdS- Come riporta la Gazzetta ad oggi le parole di Bastoni in casa Inter fanno capire quanto sia importante la squadra e non solo. «Abbiamo iniziato da dieci giorni e la condizione non può essere al top. Qualche errore in questo periodo è concesso e anche questa sconfitta a Lens non ci deve preoccupare. Sento che arriveremo presto al nostro migliore livello tutti insieme». E per lei è l’anno giusto per consacrarsi definitivamente anche a livello Internazionale? «Certo, ma è una consacrazione che nasce dal nostro essere squadra: è da tanti anni che giochiamo insieme e, più passa il tempo, e più ti “incastri” coi compagni e migliori individualmente. Ora è tornato anche Romelu e ci darà una grande mano in Italia e in Europa. Una cosa è ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022), CdS- Come riporta laad oggi le parole diin casafanno capire quanto sia importante lae non solo. «Abbiamo iniziato da dieci giorni e la condizione non può essere al top. Qualche errore in questo periodo è concesso e anche questa sconfitta a Lens non ci deve preoccupare. Sento che arriveremo presto al nostro migliore livello tutti insieme». E per lei è l’anno giusto per consacrarsi definitivamente anche a livellonazionale? «Certo, ma è una consacrazione che nasce dal nostro essere: è da tanti anni che giochiamo insieme e, più passa il tempo, e più ti “incastri” coi compagni e migliori individualmente. Ora è tornato anche Romelu e ci darà una grande mano in Italia e in Europa. Una cosa è ...

GoalItalia : 'La Juve è tornata? L'Inter non se n'è mai andata' Bastoni infiamma il derby d'Italia per lo Scudetto ?? - Inter : ?? Numerosi cambi per mister Inzaghi: @Stefandevrij ??@ddambrosio #Bastoni ?? @FDimarco @DenzelJMD2 ?? #Bellanova… - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 @AndreyOnana, 2 @DenzelJMD2, 6 @Stefandevrij, 9 @EdDzeko, 11 @tucu_correa, 15 Lazaro… - peppe937 : RT @marifcinter: #Bastoni alla #Gazzetta: “Mai avuto il minimo dubbio di lasciare l’Inter, qui ho tutto ciò che serve per stare bene ed esp… - martabassof : RT @GBorzillo: E prima @ddambrosio E poi #Handanovic Adesso #Bastoni Cara @Inter, mi sa che su #Skriniar abbiamo un (non) problema. Qual… -