(Di lunedì 25 luglio 2022) L’attacco russo al porto di Odessa minaccia l’accordo sul grano, quattro dissidenti politici giustiziati dalla giunta birmana, il referendum per una nuova costituzione in Tunisia. Leggi

CarloCalenda : Le leadership occidentali sono fragilissime. Biden è debole e impopolare; Scholz non ne parliamo; la Gran Bretagna… - alba_it : @szampa56 @EnricoLetta Bla,bla,bla. Stesse fesserie ripetute ad ogni campagna elettorale fino allo sfinimento,salvo… - lacittanews : Ucraina-RussiaA sei mesi dall’invasione dell’Ucraina, il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha rassicurato i… - iMoliere : @MadameA02 I miei discendenti nel 2999 combatteranno i venusiani. Io oggi intanto dico cazzate, ce l'abbiamo nel DNA ma pure nel dnb c e d - RosCarrara : Intanto il primo effetto del Centro Destra Ita è stato stralciare gli articoli riguardanti Tassisti e Concessioni b… -

Internazionale

centrodestra c'è scontro sulla premiership. Il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ..., New York Times e Guardian mettono sotto la lente l'ascesa di Giorgia Meloni e parlano di "...... ma al Corriere della Sera i vicini di casa raccontano di una bambina 'gracile, sempre tenuta... A MILANO SENZA PASSARE DA CASA - Il gip di Milano,, ha convalidato il fermo per omicidio ... Intanto nel mondo Superato anche TikTok: è BeReal l’app più scaricata negli Stati Uniti. Leggi la notizia completa nell’articolo!Doveva rientrare nell'operazione per Gleison Bremer, alla fine è rimasto all'Inter ma non è detto che sarà così fino al 1° settembre. Cesare Casadei non ...