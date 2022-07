Il Comandante generale Carlone fa visita alla Guardia costiera di Formia e Scauri (Di lunedì 25 luglio 2022) Qualche giorno fa il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, Ammiraglio ispettore capo (CP) Nicola Carlone, ha visitato gli Uffici marittimi di Formia e Scauri. La visita istituzionale del Comandate generale è iniziata dalla Delegazione di spiaggia di Scauri, ove, alla presenza del personale militare e civile, è stato ricevuto dal Capo del Compartimento marittimo di Gaeta, Capitano di fregata (CP) Angelo Napolitano e dal titolare della Delegazione, 1° Luogotenente Np Antonio Federico. La visita, alla quale hanno presenziato anche il Presidente della Provincia di Latina e Sindaco di Minturno, Gerardo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 25 luglio 2022) Qualche giorno fa ildel Corpo delle Capitanerie di porto –, Ammiraglio ispettore capo (CP) Nicola, hato gli Uffici marittimi di. Laistituzionale del Comandateè iniziata dDelegazione di spiaggia di, ove,presenza del personale militare e civile, è stato ricevuto dal Capo del Compartimento marittimo di Gaeta, Capitano di fregata (CP) Angelo Napolitano e dal titolare della Delegazione, 1° Luogotenente Np Antonio Federico. Laquale hanno presenziato anche il Presidente della Provincia di Latina e Sindaco di Minturno, Gerardo ...

