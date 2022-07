Gravina | «La Serie A ha date precise e vanno rispettate»

(Di lunedì 25 luglio 2022) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato della possibilità di un rinvio dell’inizio della stagione diA A margine della cerimonia per il premio Oreste Granillo, il presidente della FIGC Gabrieleha parlato dell’inizio dellaA. Le parole riportate dall‘ANSA. LE PAROLE – «Gli altri anni abbiamo iniziato il 20 agosto. In fondo si tratta soltanto di una settimana di anticipo. Ricordo che nel 1994 negli Usa disputammo la finale dei mondiali contro il Brasile il 17 luglio a Pasadena. C’erano 50 gradi esi giocò regolarmente. Il calcio è il calcio. Gli atleti sono atleti e sono dunque preparati ad affrontare le condizioni più estreme. Non ci possono essere discussioni su questo. Non abbiamo deciso noi quando avviare e finire il campionato. Ci sono dellee ...

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La prossima sarà "una stagione atipica. Si parte leggermente in anticipo per favorire una sosta invernale che non è mai stata così lunga nel nostro ricordo storico e per ...