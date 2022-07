F1, Guenther Steiner: “Solo Magnussen avrà gli aggiornamenti tecnici per ora” (Di lunedì 25 luglio 2022) Guenther Steiner ha svelato alla stampa che Solo Kevin Magnussen riceverà degli aggiornamenti sulla propria monoposto settimana prossima in quel di Budapest, 13ma manifestazione del Mondiale di F1 che segue di pochi giorni il round del Paul Ricard. Il team principal di casa Haas ha riportato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “C’è Solo un’auto che avrà gli aggiornamenti per il momento. Con gli incidenti che abbiamo avuto quest’anno non si hanno molti ricambi e siamo costretti ad effettuare delle scelte”. L’altoatesino ha continuato dicendo: “Tutto è stato ritardato, gli aggiornamenti arriveranno in Ungheria e non in Francia come era originariamente previsto. Abbiamo un piano in atto che è ben organizzato, se dovesse fallire abbiamo già ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022)ha svelato alla stampa cheKevinriceverà deglisulla propria monoposto settimana prossima in quel di Budapest, 13ma manifestazione del Mondiale di F1 che segue di pochi giorni il round del Paul Ricard. Il team principal di casa Haas ha riportato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “C’èun’auto chegliper il momento. Con gli incidenti che abbiamo avuto quest’anno non si hanno molti ricambi e siamo costretti ad effettuare delle scelte”. L’altoatesino ha continuato dicendo: “Tutto è stato ritardato, gliarriveranno in Ungheria e non in Francia come era originariamente previsto. Abbiamo un piano in atto che è ben organizzato, se dovesse fallire abbiamo già ...

MickSchumi_IT : In aggiunta a questo, Guenther Steiner prevede un cambio di motore per Mick al GP del Belgio, scavalcando la soglia… - darcyschastain : l'umore di noi ferraristi lo riassume perfettamente günther steiner #FrenchGP - darksa0irse : Günther Steiner è un meme vivente signore mio, lui respira e io rido - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Günther Steiner vorrebbe che Michael Andretti entrasse in Formula 1, ma ritiene che con certe dichiarazioni lo st… - FormulaPassion : #F1 | Günther Steiner vorrebbe che Michael Andretti entrasse in Formula 1, ma ritiene che con certe dichiarazioni l… -