Elodie contro Giorgia Meloni: “Mi fa paura il suo programma elettorale” (Di lunedì 25 luglio 2022) La campagna elettorale, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, è entrata nel vivo. Nel mondo dello spettacolo, della musica in particolare, gli argomenti politici e la crisi di Governo non sembrano aver appassionato più di tanto gli artisti. Eccezion fatta per alcune personalità come, ad esempio, Ornella Vanoni e Marco Mengoni che hanno commentato a caldo l’uscita di scena dell’ex premier Draghi. Se la cantante de “L’appuntamento” ha scritto su Twitter: “Che peccato, che solitudine”, Mengoni ha citato una scena cult dal film “Bianco Rosso e Verdone”, quando Pasquale Ametrano esce dal seggio arrabbiato. Poi c’è Elodie, da sempre schierata a favore dei diritti non solo della comunità LGBTQ+, ma anche dei migranti e della giusta politica. Diverse volte la cantante di “Bagno a mezzanotte” si è espressa contro le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) La campagna, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, è entrata nel vivo. Nel mondo dello spettacolo, della musica in particolare, gli argomenti politici e la crisi di Governo non sembrano aver appassionato più di tanto gli artisti. Eccezion fatta per alcune personalità come, ad esempio, Ornella Vanoni e Marco Mengoni che hanno commentato a caldo l’uscita di scena dell’ex premier Draghi. Se la cantante de “L’appuntamento” ha scritto su Twitter: “Che peccato, che solitudine”, Mengoni ha citato una scena cult dal film “Bianco Rosso e Verdone”, quando Pasquale Ametrano esce dal seggio arrabbiato. Poi c’è, da sempre schierata a favore dei diritti non solo della comunità LGBTQ+, ma anche dei migranti e della giusta politica. Diverse volte la cantante di “Bagno a mezzanotte” si è espressale ...

