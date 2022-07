Di Maio: “Il partito di Conte è diventato di estrema sinistra” (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA – “Conte e Salvini si sono messi agli estremi. Il partito di Conte è diventato di estrema sinistra, e il centrodestra è un’alleanza di estrema destra. In mezzo c’è l’alleanza dei moderati, noi che dobbiamo dare un’alternativa al Paese, anche nel solco dell’agenda Draghi”. E’ quanto ha detto Luigi Di Maio (foto), ministro degli Esteri e leader di Ipf, ospite della trasmissione televisiva “L’aria che tira”, su La7. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA – “e Salvini si sono messi agli estremi. Ildidi, e il centrodestra è un’alleanza didestra. In mezzo c’è l’alleanza dei moderati, noi che dobbiamo dare un’alternativa al Paese, anche nel solco dell’agenda Draghi”. E’ quanto ha detto Luigi Di(foto), ministro degli Esteri e leader di Ipf, ospite della trasmissione televisiva “L’aria che tira”, su La7. L'articolo L'Opinionista.

