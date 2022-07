Charlotte Casiraghi e il suo nuovo taglio midi | la Principessa è la più bella di tutte

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ilè perfetto per l’estate: mette da parte lunghezze che si rivelano problematiche da gestire senza rinunciare alla bellezza del capello un po’ lungo. Ma anche questo haircut può riservare molte insidie e non è scontato che lo si sappia gestire al meglio. Ecco perché quello scelto daè perfetto per trovare la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.