Caldo record, arriva la tregua in queste regioni: temperature in calo (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Caldo torrido di questa estate, almeno in alcune regioni, sta per arrestarsi: in vista il calo delle temperature, le previsioni meteo. In questa estate 2022, è davvero difficile sopportare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 25 luglio 2022) Iltorrido di questa estate, almeno in alcune, sta per arrestarsi: in vista ildelle, le previsioni meteo. In questa estate 2022, è davvero difficile sopportare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Agenzia_Ansa : California in fiamme mentre gli Stati Uniti sono nella morsa del caldo con temperature record dal nord al sud del P… - enpaonlus : ENPA rinnova le raccomandazioni per difendere gli animali in questo momento drammatico! ?@chruggeriTg2? ?… - crocerossa : ???? In questi giorni di caldo record, la #CroceRossa è attiva anche per dare indicazioni utili sulle ondate di cal… - MuraGesuino : RT @MMmarco0: Pesante ondata di caldo subtropicale in arrivo dal prossimo weekend e che durerà probabilmente almeno per 7-10 giorni. In Pia… - ilfaroonline : Caldo record in Italia: bollino rosso a Roma e in altre 18 città, ma da domani la situazione migliora -