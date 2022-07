Bonus 550 euro | Agevolazione per i part time: se vuoi ottenerlo devi avere questo requisito (Di lunedì 25 luglio 2022) Occasione per i lavoratori part time nel nuovo decreto aiuti promosso dal Governo: ecco come richiedere il Bonus 550 euro Novità Bonus 550 euro (Foto ANSA)Nuovi dettagli emergono dall’ultimo decreto aiuti promosso dal Governo Italiano. Tra le novità è presente anche un aiuto economico una tantum a favore di coloro che nel 2021 hanno lavorato con un contratto part time e non in modo continuativo. Nel dettaglio si tratta di un provvedimento economico pari a 550 euro reso definitivo dopo il via libera del Senato. Il Bonus non ha risentito nemmeno della crisi di Governo che ha spinto il premier Mario Draghi alle dimissioni. Al contrario, sono state anche rese note le linee guida su chi potrà riceverlo ed in che modo. Anche ... Leggi su direttanews (Di lunedì 25 luglio 2022) Occasione per i lavoratorinel nuovo decreto aiuti promosso dal Governo: ecco come richiedere il550Novità550(Foto ANSA)Nuovi dettagli emergono dall’ultimo decreto aiuti promosso dal Governo Italiano. Tra le novità è presente anche un aiuto economico una tantum a favore di coloro che nel 2021 hanno lavorato con un contrattoe non in modo continuativo. Nel dettaglio si tratta di un provvedimento economico pari a 550reso definitivo dopo il via libera del Senato. Ilnon ha risentito nemmeno della crisi di Governo che ha spinto il premier Mario Draghi alle dimissioni. Al contrario, sono state anche rese note le linee guida su chi potrà riceverlo ed in che modo. Anche ...

MoltoBenone : RT @SkyTG24: #Bonus 550 per lavoratori dipendenti part time: ecco cosa prevede e come richiederlo - SkyTG24 : #Bonus 550 per lavoratori dipendenti part time: ecco cosa prevede e come richiederlo - Luxgraph : Il bonus da 550 euro per lavoratori part time: cos’è e quali sono i requisiti #corriere #news #2022 #italy #world… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus 550 euro lavoratori part time: ecco come richiederlo - TAG24 by Unicus… - RassegnaZampa : #DLAiutiBis: #Draghi convoca i sindacati Dal bonus 200 euro al taglio Iva: le ipotesi Lavori part time: c’è il bon… -