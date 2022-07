ATP Umago 2022: Fabio Fognini lotta, rimonta e poi perde con Daniel Elahi Galan (Di lunedì 25 luglio 2022) Fabio Fognini viene eliminato al primo turno del torneo ATP 250 di Umago, sul mare della Croazia. Il taggiasco deve arrendersi al colombiano Daniel Elahi Galan con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo una lotta di 2 ore e 43 minuti. Sarà dunque il numero 99 del ranking ATP a sfidare Giulio Zeppieri al secondo turno, impedendo dunque l’entrata in scena di un derby italiano. Inizio di primo set particolarmente difficile per Fognini, che nel proverbiale men che non si dica si ritrova indietro per 4-0 con un unico game lottato, il primo nel quale perde la battuta e secondo del match. Uno dei due break lo recupera subito, rischiando peraltro di restituirlo e salvandolo quasi in extremis, ma il ligure non brilla in termini di ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022)viene eliminato al primo turno del torneo ATP 250 di, sul mare della Croazia. Il taggiasco deve arrendersi al colombianocon il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo unadi 2 ore e 43 minuti. Sarà dunque il numero 99 del ranking ATP a sfidare Giulio Zeppieri al secondo turno, impedendo dunque l’entrata in scena di un derby italiano. Inizio di primo set particolarmente difficile per, che nel proverbiale men che non si dica si ritrova indietro per 4-0 con un unico gameto, il primo nel qualela battuta e secondo del match. Uno dei due break lo recupera subito, rischiando peraltro di restituirlo e salvandolo quasi in extremis, ma il ligure non brilla in termini di ...

Eurosport_IT : BRAVO GIULIO! ?????? Sulla terra rossa di Umago Zeppieri trova la prima vittoria nel circuito ATP! ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 UMAGO, GIULIO ZEPPIERI AGLI OTTAVI Battuto l'argentino Pedro Cachin 3-6, 6-1, 6-4… - Eurosport_IT : Una vittoria che Giulio Zeppieri non dimenticherà! ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #CroatiaOpenUmag | #Tennis |… - TennisWorldit : Atp Umago - Prima vittoria nel circuito maggiore per Zeppieri. Disastro Fognini: Brutta sconfitta per l'esperto ten… - Gazzetta_it : Atp Umago: bene Zeppieri, Galan elimina Fognini, domani in campo Musetti -