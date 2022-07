Amici 22, cambiano i coach: «Anna Pettinelli e Veronica Peparini lasciano il programma» (Di lunedì 25 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice radiofonica dovrebbe lasciare il posto ad Arisa come prof di canto. Nel ballo, invece, la coreografa saluta dopo nove edizioni («Guardo avanti», scrive sui social) e pare che sarà sostituita da Emanuel Lo. Si attendono le conferme ufficiali Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice radiofonica dovrebbe lasciare il posto ad Arisa come prof di canto. Nel ballo, invece, la coreografa saluta dopo nove edizioni («Guardo avanti», scrive sui social) e pare che sarà sostituita da Emanuel Lo. Si attendono le conferme ufficiali

