Vittoria e record per il ruandese Simukeka alla Val Brevettola Skyrace (Di domenica 24 luglio 2022) MONTESCHENO (Italia) - Il ruandese Jean Baptiste Simukeka vince la quinta edizione a Montescheno (Piemonte) della Val Brevettola Skyrace , la corsa in montagna di 21 chilometri - con 1.800 metri di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 luglio 2022) MONTESCHENO (Italia) - IlJean Baptistevince la quinta edizione a Montescheno (Piemonte) della Val, la corsa in montagna di 21 chilometri - con 1.800 metri di ...

spel81 : RT @Italbasket: Si chiude con un'altra vittoria il viaggio degli ?????????????? Under 20 all'Europeo di Podgorica ?? I ragazzi di coach Magro han… - SYNTHEKE_record : @FabrizioDelpret Nel frattempo #Djokovic ha detto che la sua ennesima vittoria la dedica a te @FabrizioDelpret ???? - Italbasket : Si chiude con un'altra vittoria il viaggio degli ?????????????? Under 20 all'Europeo di Podgorica ?? I ragazzi di coach M… - _angelika04_ : RT @viaconpeter: “Per vincere avrò la musica Per lei che alzo le spalle” La tua vittoria sbattuta in faccia a chiunque non ha mai creduto… - Fra_Traverso : RT @viaconpeter: “Per vincere avrò la musica Per lei che alzo le spalle” La tua vittoria sbattuta in faccia a chiunque non ha mai creduto… -