Real - Barca, Piqué contestatissimo. Fischi, insulti e grida 'Shakira! Shakira!' (Di domenica 24 luglio 2022) Real Madrid - Barcellona non può essere mai una partita serena. Neanche se si tratta di un'amichevole precampionato disputata negli Stati Uniti. Per Gerard Piqué , poi, si è trasformata in un match ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022)Madrid - Barcellona non può essere mai una partita serena. Neanche se si tratta di un'amichevole precampionato disputata negli Stati Uniti. Per Gerard, poi, si è trasformata in un match ...

LMillanista : @FootballAndDre1 A furia di sentir dire dagli interisti che è forte (per guadagnare 4 spicci in più), si è convinto… - peppe_roncino : @FedeJuju7 Sono curioso di vederlo contro Barça e Real, dove i ritmi saranno più alti e nelle partite che ho visto… - infoitsport : Pinsoglio: «Di Maria porta sicurezza. Barça e Real sfide stimolanti» - Maya94165656 : @APesciarelli @romeoagresti Negli States ci sono Barça, Real, Bayern, Chelsea, City, Arsenal.. si può fare mercato anche la ?? - Djnc78 : @juanito1897 Ha ragione, basta! E' inutile che provi ad argomentare? Non ricordi come cazzo abbiamo tenuto testa al… -