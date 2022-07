Pallanuoto, Final Eight World League maschile 2022: risultati e classifiche (Di domenica 24 luglio 2022) Tutti i risultati e le classifiche della Final Eight della World League maschile 2022 di Pallanuoto, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia. Le migliori otto squadre, fra cui il Settebello di Sandro Campagna, si sfidano nella cosiddetta Super Final del torneo per il titolo. Di seguito, tutti i risultati, dai gironi alle Finali, e le classifiche dei due raggruppamenti. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DEI QUARTI DI FinalE risultati GIRONI VENERDI’ 22 LUGLIO 14.00 Italia-Canada (Gruppo B) 17-5 16.00 Australia-Spagna (Gruppo A) 10-13 18.00 Serbia-Montenegro (Gruppo B) 8-16 20.00 Usa-Francia ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Tutti ie ledelladelladi, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia. Le migliori otto squadre, fra cui il Settebello di Sandro Campagna, si sfidano nella cosiddetta Superdel torneo per il titolo. Di seguito, tutti i, dai gironi allei, e ledei due raggruppamenti. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DEI QUARTI DIGIRONI VENERDI’ 22 LUGLIO 14.00 Italia-Canada (Gruppo B) 17-5 16.00 Australia-Spagna (Gruppo A) 10-13 18.00 Serbia-Montenegro (Gruppo B) 8-16 20.00 Usa-Francia ...

