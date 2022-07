Napoli, alta tensione in allenamento: Osimhen cacciato! (Di domenica 24 luglio 2022) Proseguono gli allenamenti del Napoli, in ritiro in questi giorni a Castel di Sangro, ma nel corso della consueta partitella un episodio ha scaldato parecchio gli animi. Situazione spiacevole creatasi tra Victor Osimhen e Zambo-Anguissa. Tutto sarebbe partito da un gol di Elif Elmas, avversario della squadra dell’attaccante nigeriano. Incassata la rete, quest’ultimo si sarebbe poi rivolto in maniera piuttosto scontrosa nei confronti del centrocampista senegalese. Napoli Osimhen Cacciato Il tutto sotto gli occhi dei tifosi presenti sugli spalti per sostenere la squadra nel ritiro pre-campionati, rimasti increduli di fronte a questo evitabile battibecco. Nonostante l’atteggiamento del proprio compagno di squadra, Anguissa ha mantenuto la calma e ha evitato di rispondere a tono. Ciò non ha però spento affatto la ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Proseguono gli allenamenti del, in ritiro in questi giorni a Castel di Sangro, ma nel corso della consueta partitella un episodio ha scaldato parecchio gli animi. Situazione spiacevole creatasi tra Victore Zambo-Anguissa. Tutto sarebbe partito da un gol di Elif Elmas, avversario della squadra dell’attaccante nigeriano. Incassata la rete, quest’ultimo si sarebbe poi rivolto in maniera piuttosto scontrosa nei confronti del centrocampista senegalese.Cacciato Il tutto sotto gli occhi dei tifosi presenti sugli spalti per sostenere la squadra nel ritiro pre-campionati, rimasti increduli di fronte a questo evitabile battibecco. Nonostante l’atteggiamento del proprio compagno di squadra, Anguissa ha mantenuto la calma e ha evitato di rispondere a tono. Ciò non ha però spento affatto la ...

