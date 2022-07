Monreale, donna scompare dopo essere uscita di casa: al via le ricerche (Di domenica 24 luglio 2022) Questa mattina una donna di 61 anni è scomparsa a Monreale, dopo essere uscita intorno alle ore 10 dalla propria abitazione. La donna, lasciando il cellulare in casa, non può essere contattata da nessuno e in città sono ore di grande preoccupazione. I parenti della donna sono adesso in giro per le strade, basandosi su testimoni che potrebbero averla vista. La denuncia è già stata presentata ai carabinieri ed è stato chiesto l’intervento della Protezione Civile. Il sindaco di Monreale, Arcidiacono, prega la popolazione in un post su Facebook: “Chiedo a tutti per cortesia massima condivisione: è scomparsa una nostra concittadina, il suo nome è Gaetana Vilardi e manca da casa dalle 10 di questa mattina. ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 24 luglio 2022) Questa mattina unadi 61 anni è scomparsa aintorno alle ore 10 dalla propria abitazione. La, lasciando il cellulare in, non puòcontattata da nessuno e in città sono ore di grande preoccupazione. I parenti dellasono adesso in giro per le strade, basandosi su testimoni che potrebbero averla vista. La denuncia è già stata presentata ai carabinieri ed è stato chiesto l’intervento della Protezione Civile. Il sindaco di, Arcidiacono, prega la popolazione in un post su Facebook: “Chiedo a tutti per cortesia massima condivisione: è scomparsa una nostra concittadina, il suo nome è Gaetana Vilardi e manca dadalle 10 di questa mattina. ...

